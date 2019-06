Mälksoo sõnul sai tänasel kohtumisel, kus osalesid president Kersti Kaljulaid, peaminister Jüri Ratas, tööandjate, teadlaste ja riigikogu parteide esindajad, veelkord kinnitust tõsiasi, et teadusleppes lubatud ühe protsendini SKT-st kolme aastaga ei jõuta. Samas on tema sõnul oluline, et allkirjad teadusleppele on detsembris antud, lepet saab käsitleda teatud konsensusekatsena Eesti poliitikas ja teadlaskond ootab selle leppe täitmist.

Põhiline lubadus, mille poliitikud täna andsid, oli Mälksoos sõnul see, et suve lõpus, kui riigieelarve olukord on paremini selge, arutab valitsuskoalitsioon teaduse rahastamise küsimust uuesti. Uudis oleks tema sõnul see, kui teaduse rahastamise suurendamiseks asutaks tõepoolest reaalne samm.