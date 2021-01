VIDEO | Lauri Läänemets: sõbrad, lõpetage see jama ära. Niipea kui te oma teerulli seisma panete, tõmbame ka meie tagasi

"Kui teisel poolel on huvi otsida lahendusi, siis öelge, me tõmbame kohe tagasi, istume maha, räägime," viitas ta vastasrinna tegevusele abielureferendumi peatamise alal.

Läänemets leidis, et teisipäevaks, kui referendumi eelnõu riigikokku teisele lugemisele saadetakse, jõuab opositsiooni ettepanekud läbi arutada. Samas rõhutas ta, et muudatusettepanekute arutamine polegi asja peamine eesmärk, vaid peamine eesmärk on nende ettepanekute sõnum: "Sõbrad, lõpetage see jama ära. Niipea, kui te oma teerulli seisma panete, oleme nõus ka meie tagasi tõmbama, istume laua taha maha ja otsime lahendust."

Tema sõnul ei ole lõppudelõpuks kellegi jaoks mõistlik, et koalitsioon ja opositsioon kaevikutes seisavad.

Homme valitakse põhiseaduskomisjonile uus esimees ja aseesimees, sest Läänemets astus tagasi. "See oli kõige kiirem viis tuua Anti Poolamets komisjoni esimehe koha pealt tagasi, sest kui riigikogu liikmele antakse 5 sekundit aega, et oma mõtet, Eesti rahva tahet tutvustada, siis tegelikult võetakse sul ju sõna ja võimalus kellegi eest seista ära ja selliseid asju ei saa juhtuda."

Mida ütleks Läänemets neile Eesti inimestele, kes on täna uudiseid jälginud ja mõtlevad, et milleks see kõik? "See on hästi kurb," ütles ta. "Ja ega mul ei ole ka mingit rõõmu siin istuda ja seda teha. Aga kui pannakse tööle demokraatia teerull, suukorvistatakse parlamenti, siis meil ei ole võimalik kõrvale astuda ja lasta sel juhtuda. Sest kui täna tehakse referendumi küsimuses, siis homme võib see olla mingis muus küsimuses."

Läänemets ütles, et kui peaminister Jüri Ratasel on valmidus otsida lahendust, siis öelgu, tõmbame kohe tagasi ja vaatame, mis saada võiks.

"Oleme öelnud, et teeme kõik selleks, et ei juhtuks seda, et järgmised pool aastat paneb üks ja teine pool miljoneid eurosid kampaaniasse, ja jäävad märkamata nende mured, kes on töö kaotanud, kes on terviseraskustes. Selle pärast me seda kõike teeme. Kui nüüd ollakse valmis teise poole pealt vastu tulema, oleme ka nõus rääkima," selgitas Läänemets ja lisas, et riigikogus muud tähtsad asjad selle kempluse tõttu pausile ei jää.