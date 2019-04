VIDEO | Läti president tõi välja Eesti suure tugevuse geenitehnoloogia alal

Delfi küsimusele, millised on valdkonnad, kus Eesti ja Läti koostöö vajaks parandamist, vastas Kaljulaid, et suuri puudujääke Eesti ja Läti suhetes ei ole ning kõike on võimalik avameelselt arutada ja kahe riigi seisukohad näiteks Euroopa Liidu poliitikate küsimustes on ühised. Kuid on siiski valdkondi, kus võiks näha kiiremaid arenguid, nagu näiteks euroopa rööpmelaiusega Rail Balticu projekt.

Vējonis tõi koostöövaldkondadena välja tulevikuteadused, majanduse, tervishoiu ja ka geneetika, milles Eesti on väga tema sõnul tugev. Samuti tõi ta ühe valdkonnana välja keskkonnakaitse, kus koostööd võiks suurendada.

Vējonis teeb Eestisse oma ametiaja viimase visiidi. Riigivisiidi käigus kohtub ta lisaks president Kaljulaidile ka riigikogu esimehe Henn Põlluaasa ja peaminister Jüri Ratasega ning külastab küberõppust „Locked Shields“.

Visiidi teisel päeval on president Vējonis Tartus, kus ta kohtub linnapeaga, külastab Eesti Rahva Muuseumi ning peab Tartu Ülikoolis avaliku loengu. Läti riigipead saadavad riigivisiidil välisminister Edgars Rinkēvičs, majandusminister Ralfs Nemiro ja parlamendisaadik Jānis Vucāns.

Täna asetas Vējonis pärja Vabadussõja võidusamba jalamile ja liikus sealt edasi Toompeale, kus kohtub Eesti peaministri ja seejärel riigikogu esimehega. Läti riigipea külastab veel Maarjamäe memoriaali ja rahvusvahelist küberõppust „Locked Shields“ ning kohtub õhtupoolikul Läti saatkonnas kohaliku Läti kogukonnaga.

Õhtul osaleb Läti presidendipaar president Kersti Kaljulaidi ja Georgi-Rene Maksimovski pakutaval riigiõhtusöögil Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal.

Samuti toimub täna Eesti ja Läti välisministrite kohtumine, mille järgselt kuulutavad ministrid välja Eesti-Läti keeleauhinna võitja.