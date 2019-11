Tulekahju toimub aadressil Suur-Sõjamäe põik 8, sündmuspaigal on kaheksa päästeautot ning kustutustöödega alustati kell 17.07.

Angaarides on sees penoplast ja kile, sõnas päästeameti pressiesindja ning lisas, et ohus on lähedalasuvad hooned ja sõidukid.





Uudis on täiendamisel.