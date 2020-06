VIDEO | Lageraie Valdur Mikita pere kasemetsas. Linnurahu eiramine annab mõnituhat eurot kasumit

Praeguse linnurahu ajal raiumine annab „soodukat”, sest metsafirmade masinad seisavad ja seetõttu võib langetustraktorid odavamalt metsa saada.

Kinnistu, millel lageraiet tehakse, kuulub Valdur Mikita emale Mare Mikitale. Mare Mikita on peagi 80-aastane ja Eesti Päevalehe anonüümseks jääda soovinud allika andmetel korraldas raiet Valdur Mikita, keda peetakse Eesti metsa eestkostjaks ja Eesti rahva loodusearmastuse sümboliks. Ent see jääb sõna sõna vastu olukorraks, sest Valdur Mikita kinnitab, et ta pole raiega seotud.

Eri hinnangutel võis raiuja linnurahu ajal tegutsedes säästa kuni 3000 eurot. Samal ajal saab nii suurel langil hukka sadakond linnuperet, hävib sadu mune ja ahelreaktsiooni mõju kõrvalasuvale metsale võib avalduda alles ületuleval aastal.