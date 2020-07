VIDEO | Lageraie Paide moodi: kortermajade vahel langesid korraga kaks puud, riivates seina ja aknaid

Video autor Janely Berg mainis Delfile, et hakkas puid jälgima juba enne kella ühte.

"Mul olid aknad kerge tuulutuse peal ja tugev vilin hakkas. Tunne oli, et midagi toimub. Läksin rõdule, maja taga olid juba kukkunud seal olevad jalgpalliväravad, tuul keerutas siis puude latvades," kirjeldas ta avanenud vaatepilti. "Esimene oks kukkus kell 13.08, olin siis vast 10 minutit oma vaatlust teinud."

Puud kukkusid tema andmetel kell 13.23. Janely märkis, et ta ei mõistnud ärevuses aja kulgu - paarikümne minuti möödumine filmides möödus nagu niuhti.

Janely teab öelda, et puust riivatud majas said viga nii esimese, teise kui ka neljanda korruse aknad.

"Kui suured need vigastused on, ei tea, aga kuuldavasti topeltklaaside välimised klaasid," sõnas ta. "Liikumas tol hetkel õnneks kedagi ei olnud ja ka neis korterites keegi viga ei saanud. Läks ses mõttes siiski hästi."

Janely nentis, et tänane torm tundub olevat ennekuulmatult jõuline.

"Vaadates pilte Paidest, on ka siin päris hullud lood. Ma ei mäleta, et nii hull oleks enne olnud, aga võib olla ka, et on varemgi nii olnud. Lihtsalt ei meenu küll," sõnas ta lõpetuseks.