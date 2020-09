VIDEO | Läänemere kunstisadama projekti vastu seisev Pärnu volikogu EKRElane tümitas kaasaegset kunsti

Üks päevakorras olnud punkte oli idee anda korraldus luua Läänemere kunstisadama projekti tarbeks vastav sihtasutus.

Pärnu volikogu liige Heldur Paulson (EKRE) valmistas Läänemere kunstisadamat puudutava pöördumise tarbeks ette lausa visuaalse esitluse - sisuks tööd kunstnikelt, kelle looming mainitud projekti raames üldsuseni jõuaks. Piltide rodu saatis Paulsoni kriitika kunsti teemal: millisel taiesel puudub kirjeldus, millisel taiesel pole aga pealkirjas mainitut nähagi.

"Järgmise maali nimi on "Lehm". Võib-olla te oskate mulle ära seletada, kus kohas see lehm siin pildi peal on? Või mis siin meenutab lehma," küsis Paulson publikult, juhtides tähelepanu kunstiteose abstraktsusele.

Paulson märkis, et on lävinud ka sel teemal oma valijatega ning saanud 100-protsendilise kinnituse, et "nemad ei ole nõus olema need lollid, kelle käest võetakse raha, et sellist "kunsti" esitleda".

Volikogu istungil võttis sõna ka kunstisadama idee autor Mark Soosaar - selle tulemusena tuli tal vastu võtta kriitikanooled peamiselt just EKRE esindajatelt, kes ideega täielikult rahul polnud. Teiste erakondade esindajailt (reformierakondlasest Toomas Kivimägi ja isamaalasest Andres Metsoja) laekus aga ka Roosaart kaitsvaid argumente.

Istungi lõppedes jõudis volikogu häälteenamusega otsusele, et kunstisadama projekti arenduseks on tarvis luua vastav sihtasutus.