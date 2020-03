VIDEO | Lääne-Tallinna keskhaigla juht: kui viirustesse haigestumine kasvab väga suureks, katkestame plaanilise ravi

Ta tõdes, et Lääne-Tallinna keskhaiglas on tekkinud varustuse tarneraskusi. “Varustatuse kohapealt teeme igapäevaselt tööd. Midagi ei ole teha, haiglad on hankekohuslased, aga arvestades seda olukorda, mis on tekkinud — ja ausalt öeldes rahva seas olevat paanikat —, siis on meie haigla läinud seda teed, et teeme oste väljaspool hankemenetlusi. See on eriolukord. Meil on maske ja respiraatoreid. Kusjuures firmad, kes meile neid tarnivad, on märku andnud tarneraskustest, ja teatud tooted on ühe ja teise piiri taga kinni.”

Samas rahustas Moks, et arstidel on isikukaitsevahendid olemas. “Selles suhtes ei pea kartma.”

Käes on gripi kõrghooaeg

Pressikonverentsil osalenud Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist Ene Tomberg märkis, et lisaks koroonaviirusele on käes gripi kõrghooaeg.

"Sellest annab tunnistust see, et läinud nädala jooksul registreeriti Eestis peaaegu 4000 uut respiratoorse viirusinfektsiooni juhtu ja 389 gripijuhtu," lausus Tomberg.

Ta märkis, et Tallinna kiirabi sõitis eile välja 320 väljakutsele tavapärase 200 asemel, kuna respiratoorsetesse viirushaigustesse haigestumine on märgatavalt kasanud.

Tomberg rõhutas, et kõigil haiglatel on olemas koroonaviiruse haiguse COVID-19-ga tegelemiseks oma kriisiplaanid. "Need on üle vaadatud. Üle on vaadatud ka võimalikud kohtade arvud, kui palju on võimeline haigla patsiente päeva jooksul vastu võtma. Kui meil tekivad raskemad haigusjuhud, kes vajavad kolmanda astme intensiivravi, siis meie suur partner on Põhja-Eesti regionaalhaigla, kes loob kuni 50 kohta."

Ta lisas, et haiglad on võimelised ümber vaatama oma hospidaliseerimise plaanid. Samuti võib tekkida olukord, kus plaaniliste haigete vastuvõtmine katkestatakse ja juba plaanilised operatsioonid lükatakse edasi, et teha kohti neile haigetele, kes vajavad seda kõige rohkem.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!