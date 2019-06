VIDEO | Laagris tuleb hommiku jooksul tühjendada 250 prügikonteinerit

"Laagri elumajade prügikastid on üldiselt väikesed ja neid suudab ka minusugune jõuetu kontoritöötaja ühe käega lükata. Küll aga käivad äärelinna elanikel parajasti suuremat sorti aiatööd, nii et paljud konteinerid on pilgeni täis aiaprügi ja muid biojäätmeid. Nende kastide lükkamine võtab ikka higimulli laubale," märkis reporter.

Iga konteineritühjendusega sajab prügiauto kasti inimeste elust uusi tükikesi, mille masin pressib ülejäänu sekka. Hästi on aru saada, millises majapidamises on peetud pidu – kukuvad tordikarp, šampanjapudelid, kommikarbid. Selgub, millises peres elavad suitsu- või õllesõbrad. On näha, kes on äsja oma aia korda teinud või kes ei suuda oma külmkapi sisu hallata, sest ära on visatud täiesti kasutamata toitu: puuvilju, täis moosipurke, pakkide viisi vorste.