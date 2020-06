VIDEO | Laagna tee õnnetuses raskelt viga saanud naise tütar: ma loodan, et surmakutsar läheb aastateks vangi, see oleks mingigi leevendus

Olga sõnul ei ole tema ema seisundis mingeid muutusi. "Ta lamab intensiivravi palatis. Meie saame ainult oodata, sest keegi ei saa prognoosida ega midagi lubada."

Ta tõdes, et teda riivas artikkel, kus surmasõitu teinud mehe isa kutsus üles mitte ennatlikke järeldusi tegema, öeldes: "Kes tõestas, et ta on süüdi? Las kohus otsustab".

"Ma lugesin seda artiklit. Artikkel oli selles võtmes, et minu poeg ei ole süüdi. Meie võtsime seda nii, et on inimesed ja kannatanud (ohvrid) ja nende peale oleks tulnud ka mõelda, võimalusel ehk isegi ühendust võtta, vaadata, mida teha saab," leidis Olga.

"Aga praegu keegi isegi ei kavatse oma süüd tunnistada. Loomulikult loodan ma, et prokuratuur siiski teeb oma tööd. Muidugi, kui sa saad oma raha eest osta kõige parema kaitse... Ja ma saan aru, et praegu hakatakse kõigi peale näpuga näitama. Ja see, mida advokaadid teevad - tema pere ja tema advokaadid on väga paljuks valmis," kurvastas Olga.

Ta avaldas siiski lootust, et noormees ei pääse rängast teost kergelt.

"Ma loodan, et ta saab palju aastaid ja et ta tunnistab, et see ei olnud juhus, see oli siiski teadlik," sõnas Olga. "Tean, et see ei too kedagi tagasi, kõiki neid, kes surid, aga see oleks siiski mingi leevendus."