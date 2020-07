VIDEO | Laagna tee avarii kiskus lahti Eesti rahvusvähemuste haavad. Vaata, mida aserid arvavad surmakutsar Khalilovist

Pole vist eestlast, keda poleks liigutanud 20. juunil Lasnamäel Laagna teel toimunud avarii, kus hukkusid kaks inimest ja veel kaks said üliraskelt vigastada. Juhtunu on järjekordne liige tänavuste traagiliste liiklusõnnetuste jadas.

Tol õhtul oli autoroolis ka Aserbaidžaani päritolu, kuid Venemaa passiga 20-aastane Isa Khalilov. Tema profiil lõi kõik eeldused vaenlase rolliks. Näiteks politsei kätte jõudnud video, milles Khalilov lehvitab relvataolise esemega õnnetuses osalenud BMW tagaistmel:



Läbi aastate on Khalilov end sotsiaalmeedias just selliselt jäädvustanud ja ajakirjandus seda iga nurga alt lahanud: relvalembus, kihutamine, kriminaalsed seosed, takkaotsa ka tugev kogukond selja taga. On aga neid, kes ei nõustu sellise käsitlusega. Näiteks kohalike aserbaidžaanlaste kultuurielu korraldav Nijazi Gadžijev ja rahvusvaheline müügitreener Rufat Kerimli.

Aseri taustaga mehi pahandab Eesti Ekspressis ilmunud artikkel "Sündinud, et jõuda vangi: meheks kasvamine Eesti viimases rahvuslikus grupeeringus" - täpsemalt selles sisalduvad viited Khalilovi etnilisele päritolule ja aserite positsioonile siinses allilmas. See loovat kitsa ja halvava mõjuga pildi nende kogukonnast Eestis. Nende protesti eesmärk? Maailmas laineid löövate liikumiste nagu Black Lives Matter valguses soovivad nad näha tundlikkuse tõusu vähemuste suhtes ka Eesti meedia praktikates.

Vaata videost nende mõtteid avarii järelmõjust ja oma kogukonna dilemmadest!