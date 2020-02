VIDEO | Kuidas kõlas väidetav Kristen Michali solvang abilinnapea Beškina suunal?

EKRE tõi isikliku solvanguna näite: "Muu hulgas kõlas puldist soovitus „mine joo kohvi ja konjakit." Videost see väide päris nii siiski ei kõla. Kuula videost, mida Michal tegelikult sõnas.

EKRE juhtkujud on varasemalt meediakünnist ületanud riigikogu liikmete "ajusurnuiks" tituleerimisega ning Soome peaministrit "müüjatüdrukuks" kutsumisega.

Eesti Päevaleht kirjutas eelmisel nädalal, et Tallinn jättis mullu lastekodulastele ligi miljon eurot toetusi välja maksmata, ehkki riigieelarvest oli vastav raha laekunud. Sotsiaalvaldkonna eest vastutav abilinnapea Betina Beškina ütles artiklis muu kõrval, et teadis juba suvel, et selline summa seisab lihtsalt niisama kasutult linna arvel.

"Abilinnapea Betina Beškina vastutab selle eest, et abivajajad saaksid Tallinnas vajaminevat hoolt, abi ja teenuseid ning need oleksid rahastatud. Asjaolu, et Tallinn on 2019. aastal vanemliku hoolduseta lapsi toetanud 1385 euro asemel 385 euroga kuus ning sotsiaalküsimuste eest vastutav abilinnapea on seda tõsiasja vaadanud vaikides, näitab, et sotsiaalvaldkond ei ole Tallinnas hästi juhitud. Umbusaldusele allakirjutanud leiavad, et antud juhul on abilinnapea käitunud hoolimatult oma vastusalas ega pea tema jätkamist abilinnapeana võimalikuks," seisis täna hommikul läbi hääletatud umbusaldusavalduses.

Umbusaldamine ootuspäraselt läbi ei läinud, kuivõrd Keskerakonnal on volikogus absoluutne enamus.