VIDEO | Kui välk selgest taevast! Mart Helme ei hoiatanud isegi Jüri Ratast, et juhikoha maha paneb

"Mõnda aega mängisin malet iseenda ja teistega, vaatasin, mis partii toob. Mitte väga pikalt, aga mõnda aega kaalutud samm küll," räägib Mart Helme.

Ka varasemalt on meediaski olnud juttu, et Helme võib partei juhtimisest loobuda. "Seda on räägitud pikalt, et Mart Helme on väsinud," ütles täna Delfile Reformierakonna liider Kaja Kallas.

Mart Helme lükkab taolised kuuldused ümber. "Pole väsimus ega terviserike, vastupidi - eile lõhkusin terve mäe puid, ehitasin kiviaeda ja niitsin pool hektarit muru. Igasugu spekulatsioonid minu taandumisest väsimuse tõttu ei kannata kriitikat," lausub ta.

Helme selgitab, et tuleb ära minna siis, kui asjad on korras. "Kui selle sammu tulemusena on võimalik anda erakonna tegevusele uus käik."

Mida uus käik täpsemalt tähendab? Helme märgib, et tema on pigem ideoloog, ent ta pole väga hea administraator. Taolised omadused on tema hinnangul just Martin Helmel. Lisaks plaanitakse võtta tööle inimene, kes hakkab koordineerima ringkondade tööd ehk tegevust rohujuuretasandil. "On vaja minna kohalikele valimistele musklis erakonnana. Administratiivne pool on selle juures otsustava tähtsusega."

Helme lisab, et erakonna tööst ta kõrvale ei jää ning on üles seatud ka aseesimehe kandidaadina. "Erakonna tuumikus jätkan kindlasti tegutsemist."

Olenemata varasematest kuuldustest tuli Helme otsus parteikaaslastele siiski suure üllatusena. "Vaadates saali reaktsiooni - olid haudvaiksed," sõnab Helme ja muheleb, et tal on isegi hea meel, et tema plaanid välja ei lekkinud.

Kas isegi Jüri Ratasele võis tänane uudis üllatusena tulla? "Ma arvan, et tuli üllatusena. Mitte arvan, vaid tean. Temaga pole sellest poolt sõnagi vahetatud, mitte kellegagi. Ainult minu kõige lähemad teadsid."

EKRE uus juht valitakse 4. juulil toimuval kongressil.