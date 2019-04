VIDEO | Kristen Michal: Kõlvartile tõi lisahääli Toompea koalitsioon

Michal ütles intervjuus Delfile, et 40–41 häält oli Kõlvartile igal juhul kindlustatud. Neli lisahäält tuli aga tõenäoliselt Isamaa ja EKRE fraktsioonidest.

Michal väljendas lootust, et Kõlvart Kõlvart suudab liikuda edasi näiteks eestikeelse hariduse, ühistranspordi, Tallinna–Helsingi tunneli, pensionäride teenuskeskuste ja valveperearstide vallas.

Tallinna suur probleem on Michali sõnul jätkuvalt see, et omad ei suuda omasid kontrollida ning meenutass Taavi Aasa, kes Tallinna Linnatranspordi AS-i nõukogu esimehena ei märganud ettevõttes mitte midagi kahtlast toimumas.