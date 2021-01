VIDEO | Koroona lööb laineid Lõuna-Eestis. Härma viitab, et muster sarnaneb sellele, mis juhtus Ida-Virumaal ja Harjumaal

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma räägib, et Harjumaal ja Ida-Virumaal on olnud kasu ka piirangutest, mis kehtestati juba jõulupühade eel. "Oleme saanud haiguse kõrgel tasemel pidama, see mõjutab üldist Eesti numbrit," viitab ta statistikale.

Küll aga kasvab nakatumine Lõuna-Eesti maakondades. Ta sõnab, et muster on sarnane sellele, mis juhtunud varasemalt mujal koldepiirkondades - nakatumine hoolekandeasutustes, perekondades, töökohtadel ja koolides.

Härma ütleb, et on üleüldiselt näha, et noorte seas haigestumine kasvab. Peamine põhjus muidugi see, et koolid töötavad nüüd taas kontaktõppes.

Homme arutab valitsus koroonapiiranguid. Terviseamet toetab, et pigem oleks need üle riigi ühetaolised. Härma manitseb, et inimesed saaksid aru, et kui restoranis lubatud kümme inimest, ei tähenda see signaali, et on okei minna töökaaslastega pidutsema. Tema sõnul tuleb piiranguid tõsiselt võtta. "Iga meie samm mõjutab terve Eesti tulevikku."

