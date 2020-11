VIDEO | Kõlvart: Tallinn jagab vähekindlustatud inimestele poolteist miljonit ühekordset maski

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart rääkis täna linna pressikonverentsil, et mitmenädalased otsingud jõudsid lõpule ning kvaliteetsed maskid on Tallinna poole teel. Selle nädala lõpul hakatakse kooliõpilastele alates 7. klassist jagama korduvkasutatavaid maske. Koolidesse jagatakse umbes 23 000 korduvkasutatavat maski.

Vähekindlustatud inimestele 50 ühekordset maski

Igal linnaosal on olemas nimekiri inimestest, kes regulaarselt suhtlevad sealse sotsiaalabi osakonnaga. Kõlvarti sõnul jaotatakse vähekindlustatud inimestele maske nii, et neil tekiks väike varu. "Jagame igal inimesele terve karbi, 50 maski," ütles Kõlvart. Jagamisele läheb ligi poolteist miljonit maski.

Tallinn soovib gümnasistidele võimaldada osalist kontaktõpet

Kõlvarti sõnul pöördus pealinn haridusministeeriumi poole palvega tagada gümnaasiumides osaline kontaktõpe.'

"Kahjuks peame täna tunnistama, et meil on juba epideemia käes. Me arvame, et ainult gümnaasiumi üleviimine distantsõppele enam olukorda ei paranda," selgitas Kõlvart linna palvet. "See omab negatiivset mõju haridusele ja ei too vajalikku efekti. Kui päris aus olla, siis täna oleks vaja otsustada, kas terve haridussüsteem ehk siis kõik klassid välja-arvatud algkool läheksid osalisele distantsõppele vähemalt 50%, saaks vähendada kontakte ja saaks rohkem hajutada. Või siis tegelikult oleks vaja lockdown välja kuulutada juba praegu. See omaks vajalikku efekti meie arvates."

"Olukorras, kus läheb distantsõppele ainult gümnaasium, samas meil töötavad kutsekoolid samas režiimis edasi ning meil on jätkuvalt võimalikd külastada meelelahutusasutusi, need samad lapsed käivad ka trennides, ja rääkimata sellest, et viiruse levik põhikoolis on isegi suurem kui gümnaasiumis, siis meie arvates see suurt efekti ei anna," lisas Kõlvart.

"Distantsõpet on vaja rakendada, aga õpilastel peab olema säilitatud võimalus saada konktaktõpet sel viisil, et lapsed oleksid maksimaalselt hajutatud, kontaktid minimeeritud. Säiliks võimalus olla õpetajate kontrolli all," ütles ta.