VIDEO | Kõlvart pealinna lumeprobleemist: me teeme kõik, mis võimalik ja olukord on eelmiste aastatega võrreldes parem

"Mulle ei tutvustatud olukorda," selgitab Klandorf oma eilset kommentaari Kanal 2 uudistesaates. "Mulle öeldi lihtsalt, kuidas nemad nägid, et üks proua oli lumehädas, ratastoolis. Loomulikult ma ütlesin, et kui inimene on ratastoolis - mõeldes, et tal on liikumispuue -, võib ta kasutada taksot ja linn maksab selle taksoteenuse kinni."

Kõnealuseid kommentaare silmas pidades avaldasid nelja erakonna (EKRE, Isamaa, Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond) esindajad täna ühisavalduse, milles avaldavad Kalle Klandorfile umbusaldust.

Tallinna tänavate hooldust arutades lahknesid mõneti abilinnapea Kalle Klandorfi ja linnapea Mihhail Kõlvarti hinnangud tänavate seisukorrale. Kui Klandorf leidis, et linna hooldatavad kõnniteed on "heas ja rahuldavas korras", siis Kõlvart jäi tagasihoidlikumaks.

