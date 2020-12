VIDEO | Kohtla-Järve linnapea olukorrast Ida-Virumaal: peab tõdema, et karmimad piirangud olid vajalikud. Inimesed, kandke maske ka tänavatel

Jantšenko tõdeb, et Ida-Virumaa olukord on väga karm. "Meil on kõige rohkem aigeid võrreldes Eesti tervikuga. Peab tõdema, et oli vaja karmimaid sanktsioone, et mitte levitada viirust edasi," rääkis Jantšenko.

Praeguseks on Kohtla-Järvel keelatud kultuuriasutustel läbi viia ka neid üritusi, mis pidanuks linna territooriumil õues toimuma. Näiteks tuleval pühapäeval toimuma pidanud lasersõu lükati edasi lausa veebruari.

Spordiasutused töötavad vaid tippsportlaste tarbeks, kes saavad treenida kümne kaupa, haridusasutused on mõistagi kaugõppes, ent lasteaiad on väga rangete reeglitega avatud.

Palutakse abilisi

"Väga karm situatsioon on meil pragu Ida-Viru keskhaigla hooldekodus ja vanurite hooldekodus, kus on haiged nii personal kui kliendid. Oleme sunnitud töötukassast paluda juurde abilisi, vabatahtlikke, sest personal ei tule toime. 25 inimest on hetkel vanurite hooldekodust haige, enamus neist personal," rääkis Jantšenko Delfile.

Küll aga korraldatakse linnarahva rõõmuks aastavahetusel ilutulestik, mida Jantšenko palub inimestel siiski distantsilt vaadata. "Vaadake ilutulestikku eemalt, väljas jalutades või koduaknast. Kui lähete välja jalutama, pange mask ette," palus Jantšenko inimestel mitte koguneda väljakule ega rahvarohketesse kohtadesse.