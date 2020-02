VIDEO | Kohtla-Järve elanikud on maruvihased: mahajäetud majas kogunevad noored jooksevad poolalasti ringi, joovad ja tarbivad uimasteid

Kohtla-Järve elanikud rääkisid RusDelfile, et noored tungivad majja olenemata sellest, et kõik avad peaksid olema kinni ehitatud. Ühe elaniku sõnul kogunevad noored lagunevas hoones iga kuu, tihti on märgata poolalasti ringikäivaid tüdrukuid ning näha alkoholipudeleid ja uimasteid. "Nad tulevad siia ja lähevad siin lolliks!" põrutas mees.

Teise kohaliku sõnul tuleks maja lammutada ja selle asemele ehitada hoopis mänguväljak. Kuna linnavalitsus pole vastanud elanike palvetele olukorrale mingi lahendus leida, soovitas üks elanik, et linnavalitsuse nõunik Valeri Korb võiks mahajäetud majja elama tulla, et oma silmaga näha, mis seal toimub.

Sel nädalal töötab RusDelfi toimetus 18.-20. veebruaril Kohtla-Järvel, et olla lähemal oma lugejatele Ida-Virumaal.