VIDEO | Kodune toidukraami puhastamine ning kapipealsete desinfitseerimine oli kevadine liialdus, mida ei tasu koroonahirmus korrata

Juttu tuli ka gripist...

Miks siis ikkagi peab kandma maske, hoidma 2+2 vahemaad ning käte pesemisest räägitakse nii palju, samal ajal kui grippi samamoodi põetakse läbi, on alati põetud. Miks selliseid meetmeid gripi puhul pole kasutusele võetud?

Märtin: Gripiga me oleme tuttavad olnud juba vähemasti 60 aastat. Me teame, mismoodi see haigus käitub, me teame, missuguseid tüsistusi see haigus annab; me teame, milline kopsupõletik välja näeb, kaua kestab immuunsus või õigemini ei kesta; me teame, millal ta muteerub; me teame, millal ta annab uue laine - näiteks kümneaastase intervalliga tekib tõenäoliselt jälle mõni A- või B-gripitüvi, mille puhul me juba teame, kuidas ta käitub, sest meil on olemas kõikvõimalikud andmeallikad; meil on teada gripi epidemoloogiline taust. Me teame isegi seda, millega teda ravida ja mismoodi teda vaktsineerida. Antud viiruse puhul puudub meil täielikult selline teadmine.

Grippi on alati surnud inimesi, iga-aastaselt paraku. Miks me nende koroonasurmade pärast, mis hetkel umbes samasse suurusjärku jäävad, nii palju muretseme?

Veerus: Aga me ei räägi ainult surmadest. Me räägime kogu haiguse kulust. Koroona on nakkavam, tema kulg on tõsisem, hospidaliseerimist ning hingamistoetust vajavaid patsiente on oluliselt rohkem. Kui me räägime näiteks rasedatest, siis rasedatel, võrreldes tavaelanikega, on koroona kulg palju tõsisem. Seda eriti teises ja kolmandas trimestris, kus on tekkinud organismi ümberkohastumine. Rasedad vajavad sagedamini intensiivravi ning hingamistoetust. Me kindlasti peaksime mõtlema maski kandes just nendele rahvastikurühmadele, keda me oma käitumisega ohtu seame. Maski kandmine näitab seda, et me hoolime.