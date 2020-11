VIDEO | Kodanikujulguse aumärgi pälvinu näpunäide: ära mine Facebooki anonüümselt kommenteerima, vaid sekku

4. juulil sai politsei teate, et vaimsete häiretega mees võttis hommikul kaasa oma tuttava 6-aastase lapse ja sõitis temaga teadmata suunas minema. Meest ja poissi otsiti üle Eesti, kuid tulutult.

Pärastlõunal märkas Assar Jõgar Tartumaal ohtlikke manöövreid tegevat ja ühest teeäärest teise sõitvat bussi ning andis sellest teda häirekeskusele. Kuni politsei saabumiseni sõitis ta oma masinaga bussil järel. Politsei peatas bussi ning selgus, et tegemist oli otsitavate mehe ja lapsega. Ekspertiis selgitas välja, et lapse kaasa võtnud mees oli narkojoobes. Seega päästis Assar oma kodanikukohustust täites nii lapse kui ka mehe elu.

Assar rääkis täna, et tema ei teadnudki, mis situatsiooni ta täpselt sekkus. "Ei kujutanud ettegi, et üks telefonikõne jõuab nii kaugele," nendib ta. Jõgari sõnutsi märkas ta lihtsalt, et sõidustiil on kummaline, mistap otsustati sekkuda. Et autos oli laps ja narkojoobes mees, sai ta teada alles nüüd, mil teda aumärgiga pärjati.

Ta ei kahelnud tol korral kordagi, et tuleb tegutseda. "Üleüldiselt käitun ka igapäevaelus eetiliste tõekspidamiste baasil."

Ta soovitab ka laiemalt inimestel rohkem märgata, mitte vaid postitada infot kuskile Facebooki gruppidesse. "Kui ise ei suuda takistada, anna teada politseile. Ära mine anonüümselt kommenteerima, vaid sekku."

Kokku tunnustati täna kuut inimest. Neist ühte, Virgot Rägastikku, postuumselt.