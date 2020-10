VIDEO | Koalitsioonierakondade juhid kiidusõnadega kitsid ei olnud, kriisi lõpplahenduseks toodi rahvahääletus pisut varasemaks

Koalitsioonierakondade juhid kiitsid, kuidas kriis on muutnud võimuliitu tugevamaks ning nüüd mõistavad nad teineteist paremini. "Rasked viis päeva on seljatatud, kriis on läbi," ütles Jüri Ratas. Ta lisas, et on olnud pingeline aeg, aga keerulises seisus on leitud ühisosa, kust edasi liikuda. "Minu jaoks on oluline seista eesti inimeste eest."

Ka ühisavaldus keskendub sellele, et Eestimaa inimestesse tuleb suhtuda austusega, lisaks rõhutati pidama väitlusi väärikalt. Martin Helme nentis, et maailmavaatelised vaidlused kipuvad olema kõige ägedamad, kuid need viisid koalitsiooni lähemale üksteisemõistmisele.

Kõik poliitikud rõhutasid, kuidas praegune valitsus on Eestile parim. Ratas ei hoidnud häid sõnu tagasi ning kiitis kõiki koalitsioonierakondi, ka enda oma.

Kõige sisulisem väide, mis pressikonverentsilt selgus, oli siiski tõik, et rahvahääletus abielu mõiste üle toimub 2021. aasta kevadel. Varasemalt kritiseerisid eriti keskerakondlased rahvahääletust, kuna see oleks kokku langenud KOV-valimistega.

Koalitsioonierakondade juhid tegid ühisavalduse, mille avaldame täismahus:

Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna esimeeste ühisavaldus

22.10.2020, Tallinn

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 sätestab, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 45 kohaselt on igaühel õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. See õigus lõpeb seal, kus algavad teiste inimeste õigused ja vabadused, nende tervis, au ning hea nimi.

Meie riigi alusväärtused on ühisosa otsimises, inimväärikuses ja isikuvabadustes ning meie kohustus on suhtuda austusega kõigisse Eestimaa elanikesse.

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele, Eesti inimeste ja riigi jaoks olulistele väärtustele ning kolme erakonna sõlmitud koalitsioonilepingule peame arendama demokraatlikku õigusriiki, kus ühiskonnas on tagatud inimõigused, sõnavabadus ja isikuvabadused; kus austatakse kõiki Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi ning kus igaühel on võimalus ennast teostada.