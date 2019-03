VIDEO | Kliimastreigi korraldaja: me tuleme tagasi ka järgmistel reedetel

Siil tunnistas, et vabatahtlikult tegutsevad noored ei saa igal nädalal niivõrd suurejoonelist muusika ja kõnedega üritust korraldada, aga igal reedel võiks olla riigikogu ees streikimas vähemalt üks inimene. „Me näitame, et me ei kao kuhugi ära, vaid me oleme järjepidevad.”

Kuigi reedesel meeleavaldusel võis rahvamassis silmata ka üksikuid poliitikuid, siis korraldaja sõnul ükski poliitik nendega täna kontakti ei otsinud: „Minu arust pole nad isegi siin majas, vaid teevad kuskil oma koalitsiooniläbirääkimisi. Aga see on ikkagi sümboolne koht ja sellepärast me tulime siia. Ja kui me tuleme ka järgmistel reedetel, siis võib-olla me näeme neid ka.”

Miks noored seda kõike ikkagi tegid? „Kui sa saad teada faktid ja teed end teemast teadlikuks, siis sa ei saa lihtsalt käed rüpes ootama jääda,” ütles Siil.