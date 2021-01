VIDEO | Kiik terviseameti pressikonverentsil: valitsus ei lähe homme koroonapiiranguid laustühistama

Pressikonverentsil osalesid tervise- ja tööminister Tanel Kiik, terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann ja SYNLAB Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma nentis, et terviseameti sõnum täna pole möödunud nädala omast erinev. “Oleme olukorra stabiliseerinud. Kohati näeme mõni päev langustrendi märke, aga endiselt oleme liiga kõrgete numbrite juures,” märkis Härma. Eestis on üleriigiline nakkuse levik, lisas ta.

64 möödunud nädala nakatunutest lisandus isolatsioonis olevate lähikontaktsete arvelt. Suurem osa nakatunuist tuli tööealise elanikkonna seast.

Ligi pooled lapsed nakatuvad pereringis, veerand aga koolis. Arvestatav osa eakatest nakatus hoolekandeasutustest, umbes veerandi puhul jäi nakatumise koht aga teadmata.

Sissetoodud juhtude osakaal on kõige marginaalsem, püsides kahe protsendi juures kõikidest nakatumistest. Põhiliselt nakatutakse tööl või kodus. Kahjuks pole näha surmajuhtude stabiliseerimist.

Minister Kiik rõhutas, et nakatumisnäitaja on alla ühe. “Kui unustame mõistliku käitumise ja leevendame liiga julgelt piiranguid, hakkab viirus taas hoogu võtma,” ütles ta. Kiige hinnangul võiks piiranguid leevendada järk-järgult ning ühtlustada piiranguid üle terve riigi. “Kuskil regioonides on ehk erimeetmed,” lisas ta.

Eestisse on jõudnud 50 300 doosi, mis on vähem, kui loodeti.

Osad keelduvad

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann ütles, et 24. jaanuaril vaktsineeriti 80 inimest perearstikeskustes. “Mõned vajavad otsustamise aega, vaktsineeritavate hulgas on ka keeldumist. Norrast tulnud uudis mõjutas vaktsineerimise otsust,” märkis Friedemann.

Eestis on 192 hooldekodu ja 82 neist on vaktsineeritud. “Lisaks on vaktsineeritud 10 erihooldekodu,” lisas Friedemann.

SYNLAB Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp ütles, et testitakse 17 linnas. “Lisaks sellele on kolm piiripunkti, kus testitakse,” lisas Aamisepp. Tema sõnutsi on saanud Synlab suurendada laustestimist, seda läheb vaja näiteks hooldekodudes.