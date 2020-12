VIDEO | Kiik: Aasta esimestel kuudel saame vaktsineerida riskirühmadesse kuulujaid

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul vaktsineeritakse esmalt tervishoiutöötajad, et vältida haiglasiseseid nakatumisi ning tagada sektoris töö jätkumine.

Seda, et nakatumised tervishoiuasutustes on probleem, näeb juba praegu. Tänasel pressikonverentsil rääkis Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, kuidas üle saja meditsiinitöötaja on koroonaviirusesse haigestunud, mistap otsitakse haiglatesse appi 50 lisatöötajat. „Haiglates ruumi on, aga mure on personaliga,” selgitas Härma.

Lisaks tervisehoiutöötajatele hakatakse esialgu vaktsineerima hoolekandetöötajaid ning hooldekodude kliente. „Me näeme seda nii Euroopa kui maailma statistikas tegelikult, et need on need kohad, kus kõige rängemad tagajärjed tegelikult võivad olla nakatumisel, kus kõige enam võib tekkida kahjuks ka surmajuhtumeid” rääkis Kiik hooldekodudest.

Vaktsineerimise nimekirja esiotsas on ka erinevate krooniliste haigustega inimesed, 70+ vanuses eakad ning elutähtsate teenuste osutajad.

Riskirühma kuuluvatega kontakteerub riik ise

Kiige sõnul võtab riik riskirühmades olevate inimestega ise ühendust, kui vaktsineerimine Eestis algab. Laiema elanikkonna tasuta vaktsineerimisest antakse see-eest teada läbi avaliku kommunikatsiooni, misjärel on inimestel võimalik pöörduda perearsti poole. See võib juhtuda 2021. aasta teises pooles. Kiik tõdes, et plaan selle kohta, kuidas täpselt laiemat elanikkonda vaktsineerima hakatakse, ei ole kivisse raiutud, ning et arutelud sel teemal tervisesüsteemi osapooltega jätkuvad.

„Et oleks väga selge logistiline jaotus, ladustamisküsimused ja muud detailid paika pandud, et juhul kui järgmise aasta teises-kolmandas kvartalis hakkab saabuma juba laialdasemalt vaktsiinidoose, mis annab võimaluse pakkuda ka vaktsiini Eesti elanikele tervikuna, et siis oleks selge, kuidas see jaotus seal toimib,” selgitas Kiik.

Seda, kui palju doose esimese satsiga Eestisse saabub, Kiik kindlalt öelda ei oska. „Ei ole hetkel ükski [vaktsiin] müügiluba veel saanud, ei ole hetkel täpseid logistikaplaane saanud seetõttu tootjad avaldada, aga me teame esialgseid jaotuskavasid,” ütles Kiik. Nendest järeldub, et 2021. aasta esimeses kvartalis [jaanuarist märtsini] peaks jõudma vaktsiini vähemalt 100 000 elaniku vaktsineerimiseks. „Täpsed numbrid sõltuvad sellest, kui mitu vaktsiinitootjat tegelikult müügiloa saab,” ütles Kiik. „Tänase seisuga me teame, et ametlikus faasis on kaks tükki [Pfizer/BioNTech ja Moderna]”.