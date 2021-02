VIDEO | Keskerakonna lubadus Tallinna hiigelhaiglast tundub aina küsitavam: kas euroliidu rahalaev jääb tulemata?

Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna haiglate ühendamise tulemusena plaanitava Tallinna Haigla uue hoonekompleksi rajamine Lasnamäe klindiservale läheks maksma ligi 500 miljonit eurot. Pealinn suudaks ise investeerida 100 miljonit, ülejäänu osas lubas toetust valitsus.

Seda suuresti Euroopa Liidu toel. Riigieelarves pole sel aastal haigla jaoks sentigi. Küll aga plaanis sotsiaalministeerium taotleda aastateks 2021-2026 Euroopa Liidu vahenditest 380 miljonit eurot Tallinna Haigla projekteerimiseks ja rajamiseks. Valmima pidigi suurkompleks viie aasta pärast.

Mullu sügisel väitis Tanel Kiik, et rahandusministeeriumis konsulteeris, kas haigla võiks sobida koroonakriisi mõjude leevendamiseks mõeldud taaskäivitusrahastu reeglite alla, esialgne hinnang olnud positiivne.

Mis on seis praeguseks? Kaja Kallas sõnas pärast tänast valitsuse pressikonverentsi Delfile, et nad arutavad pärastlõunal edasi eurorahade taotlemist puudutavat. "Ma tean, et see meie koalitsioonipartneritele väga oluline projekt. Euroopa Komisjonis on olnud küsimused, kas see sobib nende finantseerimise alla. Üks variant on, et laseme siis Euroopa Komisjonil otsustada, kas sobib või ei sobi. Mina isiklikult loomulikult näeksin, et me investeeriksime rohkem inimestesse kui majadesse."

Kallas: liivale kirjutatud unistus

Kallase seisukohta illustreerib hästi mullu septembris öeldu, kui ta oli veel opositsioonis. Ta kritiseeris Jüri Ratase juhitava valitsuse rahanduspoliitikat. "Peaminister (Ratas - toim) ajab oma kõnes meelega segamini riigieelarve strateegia ehk neljaks aastaks planeeritud tegevused ja tuleva aasta riigieelarve. Ka suurima investeeringuna nimetatud Tallinna haigla on ainult liivale kirjutatud unistus, sest raha planeeritakse võtta eurorahadest ja haiglat pole isegi projekteerima hakatud. See kõik on pettus," torkas ta.

Nüüd on Reformierakond Keskerakonnaga koos riiki juhtimas. Selgub, et rahataotlust haigla jaoks pole veel esitatud, peetud on esialgsed arutelud.

Reformierakond leiab, et haiglaprojekti idee pigem sisuliselt ei kanna? "Reformierakonnas on väga erinevad vaated. Inimesed, kes toetavad ja inimesed, kes ei toeta. Koalitsioonis peame neid asju arutama, lõpuks Euroopa Komisjon teeb otsuse, kas see projekt sobib. Oma rahadega riik seda projekti tegema ei lähe."