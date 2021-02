VIDEO | Kersti Kracht ajakirjanikule: kas te tahate, et ma lähen siit majast välja ja saan kümne minuti pärast kuuli pähe?

Aleksander Algo Delfi TV toimetaja RUS

Kersti Kracht väitis täna ajakirjanike küsimustele vastates muuhulgas, et tema vastane kohtuasi on fabritseeritud, poliitiliselt motiveeritud, isegi võrreldav riigivõimu kaaperdamisega. Eriti äkiliselt vastas ta küsimusele selle poliitilise protsessi võimalike tellijate kohta, viidates, et seaks vastusega ohtu end ja oma lähedasi.