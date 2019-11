VIDEO | Kersti Kaljulaid: peame jõudma sinna, et aktsepteerime üksteise erinevaid arvamusi

Riigipea sõnutsi oli tal Jourdaniga pikk filosoofiline vestlus, mille käigus jõudsid nad rääkida ka ebasõbralike sõnumite edastamisest. Hiljuti on mitu Eesti poliitikut saanud räigeid vihasõnumeid.

"Meil oli tore filosoofiline vestlus, kuidas olla üksteisele kenad inimesed, kui valdavalt suhtleme masinatega," teatas Kaljulaid. Riigipea oli katedraalis, et kõneleda Jourdaniga peatsest Kaljulaidi visiidist Vatikani paavsti juurde.

Kaljulaid märkis, et tema mõtleb ebasõbralike kirjade puhul, kuidas olla teiste inimeste jaoks hea. "Kuidas jõuame sinna, et kurjus ei võidaks. Võidaks see, et jah, meil on erinevad arvamused," rääkis president.

Lisaks rääkisid president ja piiskop ÜRO ränderaamistikust. "Te võite võtta vastu või mitte võtta vastu põgenikke, võite arutada, milline on inimeste liikumise roll maailmas, aga kui seisate silmitsi inimolendiga, siis on ta inimene," ütles president.