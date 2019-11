VIDEO | Kersti Kaljulaid Mart Helme kommentaarist: iga minister kannab vastutust riigikogu ja oma südametunnistuse ees

"Oleme 30 aastat ladunud kild killu haaval turvalisuse müüri Eesti jaoks. Meil on selge kokkulepe kõikide Eesti poliitiliste jõudude kokkulepe vahel, et NATO on meie julgeoleku nurgakivi, kus pole vaid julgeoleku tarbijad, vaid ka julgeolekusse panustajad," ütles Kaljulaid.

Ta lisas, et kahtlemata iga minister omas kõrges rollis kannab vastutust riigikogu ja oma südametunnistuse ees nagu nad on vandunud. "Iga hommik ärkame ja asume julgeolekut taas ja taas kindlustama. See on meie igapäevane töö ja kõikide Eesti poliitikute vastutus. Minister kannab seda vastutust riigikogu ees," ütles Kaljulaid.