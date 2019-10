VIDEO | Kersti Kaljulaid Kert Kingo ametikohast: see ministrikoht ei ole selles valitsuses veel tööle hakanud

"Soovin kindlasti kohtuda peaministriga ja arutada uue ministri ametisse nimetamise eel, kuidas tema näeb selle ministrikoha täitja rolli oma valitsuses. Minu hinnangul on tegemist väga olulise positsiooniga – Eesti ettevõtjad vajavad ministri tasemel eestkõnelejat, kellega koos maailma vallutada," märkis riigipea.

Tugevat väliskaubandus- ja ettevõtlusministrit vajavad Kaljulaidi sõnul nii Eesti IT- ja startup-ettevõtjad kui ka teised sektorid. "See töö on oluline ja ma loodan, et võimalikult kiiresti leitakse hea kandidaat, kes on kompetentne, kes on sellest tööst huvitatud ja pädev, tahab käia mööda maailma ja jutustada Eesti lugu," ütles riigipea otsuse allkirjastamise järel.

"Kuigi peaministri avaldus jõudis minuni Jaapanisse digitaalseid kanaleid pidi, siis ei ole Vabariigi Valitsuse ministri vahetus pelgalt tehniline protseduur ja nii ootasin avaldusele reageerimisega, kuni olin jõudnud tagasi," selgitas president Kaljulaid.

Riigipea nentis, et ministrikoht, mida Kingo täitis, ei ole valitsuses siiani tööle hakanud ja avaldas lootust, et uus kandidaat saab olema eelmistest parem.

Presidendi otsus Kert Kingo ametist vabastamise kohta Foto: Priit Simson

Kingo pidi kolmapäeval ametist lahkuma, sest jäi riigikogu kõnepuldis valetamisega vahele. Kõik sai alguse sellest, et Kingo soovis oma nõunikuks võtta Jakko Väli, kellega 18. oktoobril sõlmiti tööleping. Väli pidi tööd alustama esmaspäeval, 21. oktoobril. Võidurõõmus Väli aga käitus sotsiaalmeedias väga vulgaarselt, mistõttu Kingo loobus tema teenetest.

Kuni uue ministri ametisse asumiseni täidab väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kohuseid siseminister Mart Helme.