VIDEO | Kersti Kaljulaid 1. septembri tervituses: anname eesti lastele parima võimaliku kooli – üleilmakooli

"Eeskätt peame tänapäeval õppima inimeseks olemist. Mida rohkem saab oma igapäevaelu ära elada teiste inimestega suhtlemata, olgu poes, lennujaamas või isegi tööl – seda enam peame tähelepanu pöörama laste sotsiaalsete oskuste arendamisele just koolis," märkis ta oma sõnavõtus.

Ta tõi ka välja, et laias maailmas on Eestil kaks edulugu. Teatakse, et me oleme kõvad käpad kõiges, mis puudutab internetti. Ja natuke vähem, ent siiski, teatakse, et Eestis on üks kõige parem haridussüsteem kogu maailmas.

"Paneme need asjad kokku ja anname eesti lastele parima võimaliku kooli – üleilmakooli, kus leidub vastavalt kooliprogrammile huvitavat õppimist kõikidele, olgu nad eesti koolide õpilased või omandagu eestikeelset haridust kuskil mujal maailmas."

Muu hulgas tõi ta ka välja, et unistab koolist, kus vaatamata digiõppe suurele osakaalule õpetatakse lastele senisest palju suuremas mahus ühiskonna toimimist ja ühiskonnana toimimist: üksteise toetamist, märkamist, aitamist.