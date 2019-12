VIDEO | Keila-Joa pargis tiirutavad ringi tsiklimehed

Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane selgitab, et tee on seaduse kohaselt rajatis, mis on mõeldud mootorsõidukite liiklemiseks. “Seega jalgrada ei ole tee, sest ta ei ole rajatis ega mõeldud avalikuks mootorsõidukite liikluseks. Samamoodi ei ole tee kellegi poolt sisse sõidetud jäljed põllul, heinamaal või maastikul. Kindlasti ei ole tee ka metsaveotraktorite ja põllumajandusmasinate jäljed maastikul,” selgitab Vane.

Seega, tee on mootorsõidukite liikluseks mõeldud rajatis. Teelt väljumine on mootorsõidukitele seadustega keelatud. “Need reeglid kehtivad nii autode kui ka maastikusõidukite, lumesaanide kui ka mootorrataste kohta,” märgib Vane.

Mootorrataste, ATV-de, lumesaanide, maasturite, sõiduautode ja mistahes muude mootorsõidukitega tohib sõita ja parkida üksnes selleks ette nähtud teedel ja parklates, looduskaitsealadel kehtivad lisaks erinõuded."

