VIDEO | Katse Tallinna kesklinna liikluses: kas jalgratturi elu on mugav ja ohutu?

Mõnusalt soojade ilmadega on õues üha rohkem jalgrattureid. Nõnda rohkem on ka kriitikat, et jalgratturitele pole mõeldud ja et nemad ei mõtle teistele. Küll sõidavad ratturid ootamatult ülekäigurajale - otse autodele ette -, või kihutatakse jalakäijatest ohtlikult mööda.

Samas on kriitikat ratturitelgi. Rattateed on ebamugavad või neid pole üldse. Liikluses on nad autode kõrval nõrgemad ning nagu viimasel ajal uudistest ka üha tihedamini lugeda võib, siis saab paljudest ratturitest autojuhile ohver.

Kui ohtlik või ohutu on jalgrattaga liikuda Tallinna südalinna liikluse tuiksoones? Delfi palus Eesti Päevalehe reporteril Joosep Tiksil istuda rattale ja proovida asi omal nahal järele. Nimelt tal puudus kogemus Tallinna kesklinnas rattaga sõita.

Kas Jõe tänavalt jõuab Pärnu maanteele rattaga ühes tükis? Kus ja kas sel marsruudil on rattarada? Kui äge on sõita kämblalaiusel rattareal autode ja jalakäijate vahel? Mida teha, kui rattatee suvalises kohas keset liiklust lihtsalt ära kaob?

Vaata lähemalt videost.