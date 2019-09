VIDEO | Katri Raik: opositsioonis on huvitavam olla kui koalitsioonis!

Sotsiaaldemokraadid on poliitiliselt areenilt viimastel kuudel kadunud olnud. Seda peab Raik esimehevahetuse süüks, sest suvel tehti tööd uute ideede väljatöötamisega ning erakond võttis endale aega puhata.

Ta loetles, et sotsid tulevad nüüd uuel poliithooajal varjust välja ning rõhuvad endale tähtsatele teemadele - kliimale, väärikale vananemisele ning lastele.

"Minu valija on Ida-Virumaal tihti üle 65-aastane väga sümpaatne proua ja lisaks ka vanemad härrad, kes tahaksid midagi veel teha, et nad ei peaks istuma oma korteris nelja seina vahel," tõi ta näiteid.

Lisaks rõhus ta venekeelse elaniku integreerimisele. "Eestis me ei saa ilma oma venelasteta, need venelased, kes meil on, on meie inimesed ja ka uussisserändajad on meie inimesed, me peame nendega tegelema," sõnas ta.

Ta tõi kriitikanoolena välja, et sotsid oleksid pidanud suvel olema häälekamad pensionireformi mõjude osas. "Just nende inimeste osas, kelle sissemaksed pensionifondi on väiksemad ja kes ei olegi oma pangaarvel sellist summat näinud nagu 3000, 5000, 7000 eurot ja siis on ikka kiusatus minna Taisse või osta endale televiisor, mitte mõelda, mis saab vanemast peast," sõnas ta.

Ta kritiseeris valitsus, et nad on idapiiri edendades sellest kujundanud kagupiiri ning targa piiri asemel on Eestile tulemas lihtsalt tara, sest fookus on esmajoones kolmikpunkti väljaehitamise juures. "Üle 60% Narva jõest on praegu pime, kas see praegu nagu sobib?" tõi ta välja probleemi.

"Lisaks on õhus väga ebasobiv riigikaitsereservi loomise idee, see on kallis ja ebavajalik," ütles Raik.

Raiki meelest pole opositsioonis istumisel suurt midagi vigagi, sest parlamendisaadikud on oma teemades "kättpidi" sees.