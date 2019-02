VIDEO | Katri Raik eestikeelsest haridusest: seada tuleb realistlikke eesmärke

Raiki hinnangul oli president Kersti Kaljulaidi kõnes valimiste eel väga õige rõhuasetus sellel, et ilusate asjadega on tore tegeleda, rasked asjad tikuvad aga ära ununema.

Teise olulise teemana tõstis president esile eestikeelse hariduse, mille kohta Raik märkis, et kunagi varem pole olnud parteid selles küsimuses nii ühtsed ja see küsimus nii oluline. Kuid olulisemgi on see, et kunagi pole lapsevanemad nii ühte meelt olnud, et kõik lapsed peaksid käima eestikeelses lasteaias.

Siiski märkis Raik, et Ida-Virumaal ei saa tekitada olukorda, kus Eesti lapsed saavad küll eesti keeles õppida, aga neil on vähem valikuid ja halvem koolikeskkond, nagu praegu võib tulla Kohtla-Järvel. Samuti ei tohi panna vene lapsi täielikult eestikeelse õppega olukorda kus nad ei saa hakkama. Kokkuvõttes tuleb Raiki sõnul olla järjekindel ja seada realistlikke eesmärke, mis on kolm-neli, maksimaalselt viis aastat.