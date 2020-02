VIDEO | Kas terviseamet ei tulnud nakatunud reisijast teavitamisega toime? Bussifirmal ja terviseametil on juhtunust erinevad versioonid

Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg ütles täna, et info nakatunud reisijast läks terviseameti poole teele neilt. Ajakirjanik küsib väljaspool kaamerat peetud vestluse põhjal:

„Saan siis õigesti aru, et tegelikult lugesite hommikustest uudistest, et Eestis on koroonajuhtum ja te ise kontakteerusite terviseametiga - nemad teie juurde ei tulnud otsima ühendust?”

Ritsberg vastab: „Põhimõtteliselt see vastab tõele.”

Ta selgitab, et kuna risk, et reisibuss oli nende oma, oli suur, siis võtsid nad telefoni teel terviseametiga ühendust ja on edaspidi juba ülejäänud päeva kontaktis olnud.

Esimeses telefonikõnes Ritsbergi sõnul kohe nakatunud reisija ei selgunud, sellega läks mõni minut aega.

„Käsi südamel võin öelda, et ma ise helistasin neile,” ütleb terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar. Ta selgitab, et suhtles täna hommikul kella kaheksa paiku Lux Expressi kommunikatsioonijuhi Sander Sõõrumaaga ja küsis temalt, kas iraanlast sõidutanud Riia buss oli Lux Expressi liin. „Nad ütlesid, et uurivad detaile,” lisab Saar.

Ta kahtlustab, et Lux Express püüab oma mainet hoida. „Mõistan nende muret. Nad palusid ka hommikul, et me pressikonverentsil ei annaks nende firma nime teada.”

Haiglas isoleeritud iraanlase viiruse kohta sai terviseamet laborist kinnituse täna varahommikul kell 1.30. Miks ei teavitanud terviseamet Lux Expressi juba siis? „Keda sa öösel sellisel kellaajal ikka kätte saad?” ütleb Saar. Nad hakkasid tegutsema tööpäeva alguses.

Saare sõnul on Lux Express saanud samasugused juhised viirusetõkkeks, nagu kõik hotellid, sadamad ja muud rahvahulki käsitlevad ettevõttetüübid. Kirjas on juhistes, kuidas viirust ära tunda ja kuidas tegutseda.