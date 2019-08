VIDEO | Kanepile sõja kuulutanud Mart Helme: kõik saab alguse esimesest doosist

Sel nädalal sai teatavaks, et Mart Helme kutsus üle pika aja kokku uimastiennetuse valitsuskomisjoni, et vaadata üle Eesti uimastipoliitika ning suunata tähelepanu noorte kanepitarbimise ennetamisele.

"Minu häirekellad on hakanud helistama seoses sellega, et ma olen suhelnud oma teismeliste lastelaste ja nende sõprade-sõbrannadega ja olen saanud väga alarmeeriva signaali: keelake parem alkohol ära, laske kanep vabaks!" kirjeldas Helme, miks ta komisjoni uuesti kokku kutsus.

Kuigi Tervise arengu instituudi uuringute järgi on kanepitarvitamine noorte seas vähenenud, on magistritöödes viidatud, et kanepi tarvitamine on suurenenud just tütarlaste seas. Küsides Helmelt, kuidas ta just noorte naistega plaanib tegeleda, kostis siseminister, et esmalt peab komisjon uuesti kokku tulema ning oma poliitikasuunised üle vaatama.

"Komisjoni kuulub terve hulk erinevate ametkondade ja ministeeriumide esindajaid, et välja töötada ühtne poliitika, propaganda ja selgituspoliitika, mis on suunatud just koolilastele, sealhulgas ka tütarlastele. Kanep võib olla küll nii tööstuslik kui ka ravikanep, aga ega need ametkonnad päris täpselt ise ka ei tea, millest räägivad," sõnas ta. Sellega viitas ta samuti sel nädalal toimunud kontrollreididele kanepipoodides Tallinnas ja Pärnus, kus politsei konfiskeeris hulga tooteid, mis võivad sisaldada lubatust rohkem THC-d.

Helme sõnul peavad ametkonnad esmalt jõudma kanepipoliitikas ühele meelele, et siis minna noorte ette ja teha selgitustööd, "et ära hoida noorte inimeste psühholoogilist, sotsiaalset, aga ka tervislikku allakäiku."