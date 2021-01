VIDEO | Kallas koostööst korruptsiooniasja segatud Keskerakonnaga: loomulikult eelistaks teha koalitsiooni erakonnaga, kes ei ole Porto Franco skandaalist puudutatud

"Loomulikult oleks meie eelistus teha koalitsioon valitsuserakonnaga, kes ei ole sellest skandaalist puudutatud, aga kui võtta, et Porto Franco otsuse tegi ju valitsus, siis ühtegi sellist erakonda ei ole," põhjendas Kallas täna ajakirjanikele, miks otsustati läbirääkimisi alustada korruptsiooniasjas kriminaalkahtlustuse saanud Keskerakonnaga.

"EKRE-ga meil väärtuseid ei kattu, Isamaa Seederi juhtimisel paraku kannab samasuguseid väärtuseid ja ideid, nagu EKRE. Isamaa oma juhtide suu läbi on andnud mõista, et neil ei ole mingit soovi teha koos Reformierakonnaga," lisas Kallas.

Keskerakonna korruptsioonikahtlustuse kohta ütles Kallas veel, et oluline on, et sellega tegelevad uurimisorganid ja kinnitas, et loomulikult peavad kõik, kes on seotud, võtma vastutuse. Ta sõnas, et poliitiline vastutus on Jüri Ratase poolt võetud, kuna ta astus peaministri kohalt tagasi.

Mis saab siis, kui Keskerakonnale esitatud kahtlustused osutuvad süüks? Kallas nentis, et kuigi Keskerakond on juba varasemalt kriminaalkorras karistatud, siis ei ole see takistanud teistel erakondadel nendega koostööd teha. "See situatsioon ei ole ju muutunud," sõnas ta.

Koalitsioonilepingu allkirjastamiseni püütakse jõuda võimalikult kiiresti

Reformierakond ja Keskerakond alustavad ametlikke läbirääkimisi täna kell 13. Esimene teema laual on koroonakriis, edasi arutatakse vaheldumisi keerulisi ja lihtsamaid teemasid.

Kuigi Kallasel on ametlikult aega 14 päeva, et uus valitsus moodustada, siis ütles ta, et praeguses tervise- ja majanduskriisis püütakse koalitsioonilepingu allkirjastamiseni jõuda nii kiiresti kui võimalik.

Kuivõrd Keskerakonna ja Reformierakonna suhted pole kuigi soojad ega kindlad, ütles Kallas, et kindlus, et temast saab peaminister, tuleb siis, kui asjad on lõplikult vormistatud. Ta sõnas, et igal juhul saab koostöö Keskerakonnaga olla ainult usaldusele ehitatud.

Kallas ütles, et see, kas peaministri kohalt tagasi astunud Jüri Ratas tuleb uude valitsusse, on tema ja Keskerakonna otsustada. Ta lisas, et ministrikohti hakatakse jagama alles kõige viimasena.