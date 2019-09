VIDEO | Kallas ja Rõivas pidasid Põlluaasa kõnet kohatuks. Kallas: see oli õudne!

"Hea uudis on ju see, et palgad on kasvanud ja majandus on kasvanud, aga kõige selle juures on Jüri Ratase valitsus kulutanud nii, et me peame minema kärpima. Headel aegadel on vaja teha investeeringuid, mis arendavad ja kasvatavad majandust," sõnas ta.

Kallase sõnul eelmine valitsus kulutas liiga palju.

Rääkides riigikogu esimehe kõnest, sõnas Kallas, et see oli "õudne". "Sellist olukorda pole varem olnud, riigikogu esimees on olnud terve riigikogu esimees ja ta pole esindanud oma poliitilist erakonda. Ta pole tulnud manitsema teisi, sellist olukorda pole varem olnud. See oli tõesti õudne, mul oli seda väga vastik kõike kuulata," sõnas Kallas.

Taavi Rõivas oli üks neist, kes välja kõndis. Ta kommenteeris, et see formaat - esimehe kõne pidamine sügisjärgu avaistungil - on ette nähtud kõigi nimel kõnelemiseks.

"Minu nimel ta ei kõnelenud. Ta ei kõnelenud minu nimel siis kui ta teadlikult ja korduvalt solvas vabariigi presidendi, ta näitas lugupidamatust üles ka oma kolleegide, teiste riigikogu saadikute suunas," ütles Rõivas.

"Mulle tundub, et Henn Põlluaas pole endiselt aru saanud oma rollist riigikogu esimehena. Tal on komme rääkida ainult enda mätta otsast ja see ei ole sobilik," jätkas ta.

Ta sõnas, et kuue reformierakondlase väljamarssimine polnud kokku lepitud.