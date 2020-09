VIDEO | Kaljulaidi kõne ajal lahkunud Kert Kingo: aasta tagasi marssis president saalist välja, samamoodi käitusin ka mina

Kingo sõnas, et tal oli Kaljulaidi kõne ajal saalist lahkumiseks väga selge põhjus. "President tunnustas hiljuti isikut (vägivallaennetuse auhinna saanud Mikk Pärnits - toim.), kes on ka minu suhtes internetis pannud toime verbaalse vägivalla ja seda tunnustamist käsitlesin mina kui toetusavaldust vägivallale," ütles ta.

Kingo märkis, et võimalik, kui poleks selliseid asjaolusid olnud, oleks ta rahulikult saalis istunud ja kõnet kuulanud. "Aga võtsin eeskuju aasta aega tagasi toimunud sündmustest, kus ka president näitas, kuidas tuleb suhtuda olukordadesse, kus miski on vastuvõetamatu, marssides ise saalist välja. Samamoodi käitusin ka mina," ütles ta.

Kingo lisas, et selleks, et presidendi ja EKRE teravaid suhteid siluda, on tarvis kahte poolt ja kindlasti ka tahet.