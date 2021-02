VIDEO | Kaja Kallase üleskutse: Vabariigi aastapäeval suurte kogunemiste asemel pereringis pits viina!

Kaja Kallase sõnul on vastutustundetu, et nii Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kui Isamaa Erakond on Vabariigi aastapäeva tähistamiseks registreerinud avalikud üritused, kutsudes seeläbi kokku suuri rahvahulkasid.

Peaministrile oponeeris Martin Helme (EKRE), kelle sõnul toimub nende tänavune tõrvikurongkäik piiratud arvu inimestega ning seega igati vastutustundlikult. Helir-Valdor Seedri (Isamaa) sõnul pole Isamaa inimesi avalikule üritusele kutsunudki.

Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel on 24. veebruariks tõesti registreeritud nii EKRE kui Isamaa avalikud koosolekud. Kell 18 alustab Vabaduse Väljakult EKRE korraldatav tõrvikurongkäik, mis pärast neljatunnist tiiru läbi Tallinna samas kohas lõpetab. Kell 11 kuni 15 on Isamaa Erakonna nimele registreeritud kogunemine, mille eesmärk on "rahvuslik-konservatiivse maailmavaate tutvustamine".

Avalike koosviibimiste asemel kutsub Kaja Kallas inimesi üles tähistama Vabariigi aastapäeva pereringis. "Sööme ühe väikese kiluvõileiva, võtame pitsikese valget viina ja oleme (kodudes) sinimustvalgetega, aga me ei kogune suurtes hulkades, sellepärast et see kasvatab oluliselt viiruse levikut. See on minu üleskutse!"

Iroonilisel kombel on Kaja Kallase partei Reformierakond 23. veebruariks ehk päev enne iseseisvuspäeva registreerinud kaks avalikku koosolekut - üks Nõmme Turu platsil ja teine Lepistiku bussipeatuse ümbruses -, mille eesmärgiks on märgitud "liberaalse maailmavaate tutvustamine".