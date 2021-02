VIDEO | Kaja Kallase esimesel välisvisiidil Soome tuleb juttu rändepiirangute leevendamisest

Eesti nakatumisnäitajad on kõrgemad kui Soome omad, sestap on meil põhjanaabritelt palju õppida, nentis Kallas. Ta rääkis, et soomlased on paremas seisus ühelt oma geograafilise asukoha tõttu: rahvas elab hajutatult ja Soome ei ole transiidimaa, teisalt on nad ka väga seadusekuulekad ja ühiskondlik kontroll toimib hästi.

Marin olevat varasemas telefonivestluses öelnud Kallasele, et rangemate piirangute seadmine reisimisel oli vajalik, sest töörändajad ei pidanud reeglitest, näiteks karantiinis püsimise kohustusest, kuigi hästi kinni.

Lõpetuses rääkis Kallas peaministri ametist: “On olnud pingeline, aga ka huvitav. Töötame edasi!”

“EKRE ja Isamaa sobivad palju paremini opositsiooni kui nad sobisid valitsusse,” kommenteeris Kallas praegust poliitilist olukorda.