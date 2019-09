VIDEO | Kaja Kallas valmistub pikaks opositsioonis istumiseks

Kallas rääkis pärast peaminister Jüri Ratase umbusaldamise läbikukkumist riigikogus, et Reformierakonna roll on praegu seista selle eest, mida on 28 aastat ehitatud. "Me oleme valmis selleks, et peame seda võitlust pidama opositsioonis," tunnistas ta pikemas intervjuus.

Kallas lisas, et kui Reformierakond peab jätkama tegevust opositsioonis, siis on plaanis kasutada kõiki võimalikke instrumente, mis opositsioonierakonna käsutuses on. Läinud nädala lõpul toimunud umbusaldusavaldus oligi üks selliseid. Jüri Ratase umbusaldamine kukkus ettearvatult läbi ning lootust, et see läbi läheb, ei olnud algusest peale ka umbusaldamise algatanud Reformierakonnal endal.

Sotsiaaldemokraadid küll toetasid Ratase umbusaldamist, ent ei pidanud seda mõttekaks. Sotside hinnangul olnuks mõistlik umbusaldada rahandusminister Martin Helmet, kes siseminister Mart Helmet asendades püüdis ametist lahti kangutada politsejuht Elmar Vaherit.

