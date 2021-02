VIDEO | Kaja Kallas uutest piirangutest: need on kooskõlas teadusnõukoja soovitustega, ent ühe erandiga

Lähtuti teadusnõukoja soovitustest. Tõsi, ühe erandiga - teadusnõukoda soovitas kõik õpilased ajutiselt distantsõppele saata, ent valitsus otsustas, et algklassid jätkavad siis kontaktõppes.

Söögikohtades hakkab järgmisest nädalast kehtima 50-protsendilise täitumuse reegel. Siiski võivad need olla lahti kella 21ni, nagu ka siiani võimalik oli.

Kallas märkis, et seda küsimust arutati põhjalikult. Ta viitas, et kellaaja puhul lähtuti, et kui vähe lahti, siis läheb pärast tööd sinna kohe rohkem rahvast, praegusel kujul aga hajutatud pikema aja peale. "Meil pole tõendeid, et söögikohtades on koldeid, pole ka põhjust seda rohkem piirata."

Mis saab siis, kui olukord kahe nädalaga ei parane? Kas eriolukorra variant on laualt maas?

Lähemalt juba videointervjuus.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!