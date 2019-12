VIDEO | Kaja Kallas umbusaldushääletusel: Mart Helmet ametis hoides alandame me Eestit

On see kõik juhuslik? Kas Mart Helme alavääristas Soome riiki kogemata, kuuma peaga? Kas nüüd, kui on vargsi lastud käiku ebasiiras, hädapärane vabandus, milles on palju rohkem kõiki teisi süüdistavat, süüdimatut ülbust kui kahetsust ja arusaamist sellest, mis tegelikult on toimunud, kas nüüd tõesti võime juhtunu muretult selja taha jätta, nagu soovitab Jüri Ratas?

Kas me tõesti usume, et kui peidame selja taha kõik need valed ja solvamised, mis Mart Helme on endale lubanud, et pärast seda kõike näeme siseministrina inimest, kes ühtäkki hakkab austama nii meie sõprade, liitlaste kui ka Eesti riigi enda väärikust?

Kas me tõesti peame - Isamaa esimehe soovituse järgi - suhtuma Mart Helmesse nii, nagu suhtutakse Vladimir Žirinovskisse Venemaal - klouni, keda keegi ei võta enam tõsiselt. Aga, hea kolleeg, Žirinovski ei kuulu Venemaa valitsusse. Isegi Venemaal hoitakse Žirinovski-sugused räuskajad valitsusest eemal.

Kas me siis tõesti ei mõtle sellele, et andes väga olulisel positsioonil olevale ministrile vaba voli ennast naeruvääristada, et sellega vähendame oluliselt nii Eesti valitsuse kui kogu Eesti riigi tõsiseltvõetavust? Ja üldsegi mitte ainult meie sõprade ja liitlaste seisukohalt, vaid Eesti enda inimeste silmis. Me alandame Eesti riiki.

Me võiksime siin üle loetleda ka Mart Helme poolsed Riigikogu liikmete ründamised, erinevate inimgruppide ründamised, solvangud paremale ja vasakule, kuid leiame, et ainuüksi Soome valitsuse ja Soome peaministri Sanna Marini vastase isikliku rünnakuga on ta kahjustanud Eesti ja Soome suhteid, Eesti riigi mainet, alavääristanud naisi ja mõnitanud lihtsaid tööinimesi.

Lugupeetud Riigikogu liikmed!

Me kõik siin saalis mõistame, miks Jüri Ratase valitsuse jaoks ei eksisteeri punaseid jooni, eriti olukorras, kus ohus on koalitsiooni püsimine. Aga me ei anna siin ju täna hinnangut koalitsioonile ega valitsusele. Me räägime täna Eesti riigile ilmselgelt kahju teinud ministrist. Mart Helme ei ole sugugi esimene poliitik, kes ei sobi ministriametisse või kes on loobunud sellest ise, aga kellel on võimekust juhtida erakonda. See ei ole meie otsustada.