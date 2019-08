VIDEO | Kaja Kallas presidendi kriitikast Martin Helme kohta: presidendil ongi moraalne kohustus oma arvamust väljendada

"Usun, et ühiskonnas on palju inimesi, kelle karikas on totaalselt täis ja see sunnib ütlema välja oma arvamust igal võimalikul juhul ja ma arvan, et presidendil on moraalne kohustus oma arvamust väljendada, kuigi sisuliselt ta, jah, ei saa midagi teha," ütles Kaja Kallas Delfile.

Kaljulaid ütles esmaspäeval pärast kohtumist peaministriga, et minister peab jälgima seadusi ja kui ta seda ei tee, siis ta läheb Eesti õigusriigi vastu ja lisas, et Martin Helme teguviis oli lubamatu ning selliseid samme astuv minister ei sobi valitsuse liikmeks.

Vaata videost, mida arvas Kaja Kallas valitsuse eesmärgiks, milleks olevat Reformierakonna häving.