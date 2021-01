VIDEO | Kaja Kallas põhiseaduskomisjonis toimuvast: see kohutav bardakk jätkub

Kaja Kallase sõnul pole ka koalitsioonisaadikud rahul põhiseaduskomisjoni esimehe Anti Poolametsa komisjoni istungite juhtimise stiiliga rahul. "Komisjoni esimees ei tunne riigikogu kodu- ja töökorda, ei soovi sellest kinni pidada, soovib ainult jõuga läbi suruda oma tahet, öeldes et see on nii, aga mitte tuginedes ühelegi paragrahvile," rääkis Kallas ja lisas, et põhiseaduskomisjonis ei peaks asjad nii käima.

Kallas märkis, et tema juttu kinnitab asjaolu, et koalitsioon nimetas põhiseaduskomisjoni juhi kandidaadiks ka Keskerakonna fraktsiooni liige Martin Repinski. "Esialgu ta oli ka sellega nõus. Ta kanti kandidaadina listi ja siis algas õudne sebimine. Koalitsiooni hoidmiseks võttis ta oma kandidatuuri maha," kirjeldas Kallas.

Ta leidis, et segadus põhiseaduskomisjonis jätkub. "Vaadates seda, kuidas ka pärast valimistulemuste selgumist jätkus segadus lähtuvalt sellest, et komisjoni esimees tegelikult seadust ei tunne, siis see kohutav bardakk jätkub."