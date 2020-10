VIDEO | Kaja Kallas plaani luhtumisest: koalitsioonijuhid pelgavad, kuidas nende enda saadikud hääletavad

Mart Helme umbusaldamine lükkub Kallase sõnutsi nüüd novembri algusesse, kuna füüsiliselt ei saaks hetkel istungitel osaleda kaks reformierakondlast, kes hetkel eneseisolatsioonis (Siim Kallas ja Aivar Sõerd).

Riigikogu juhatuses jäi peale koalitsiooni sõna. Kallas arvab, et koalitsioonijuhid tahavad oma saadikuid kontrollida ja pelgasid, et osa neist hääletaks südametunnistuse põhjal ja toetaks Mart Helme umbusaldamist.

Tema sõnul oli Reformierakonna ettepanek igati põhjendatud, kuna seaduse kohaselt peab riigikogulastel olema võimalik istungitel osaleda.

Koalitsiooni poolt tuleb signaale, et Kallas bluffivat - pole nii palju neid valitsusparteide saadikuid, kes Helmet ametisse sobivaks ei pea. Kallas hinnangul aga on neid inimesi tunduvalt enam kui vaid viis, keda oleks vaja, et umbusaldamine läbi läheks. Tema sõnutsi on küsimus selles, kas nad hääletavad ikka enda põhimõtete kohaselt või järgivad parteidistsipliini.