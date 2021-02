VIDEO | Kaja Kallas: päästjad ja politseinikud liiguvad väga palju ringi, neid saab jooksvalt vaktsineerida, kui mingi doos üle jääb

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna teatas sotsiaalmeedias, et eelisjärjekorras hakatakse vaktsineerima haridustöötajaid.

On peagi mõni sihtgrupp veel lisandumas? "Poliitilisi virolooge nägime kevadel palju, nüüd üritame vältida poliitiliste immunoloogide teket. Seetõttu on meil sotsiaalministeeriumis vaktsineerimise komisjon, kes arutab olukorda ja vaktsineerimise järjekorda," selgitab Kallas.

Ta viitab, et õpetajate puhul on märgiline, et kui nad jäävad eneseisolatsiooni, siis on ka automaatselt klass või mitu klassi haridusest eemal.

Õpetajaid on kokku umbes 26 000, lisaks muud sihtrühmad. Kas logistiliselt on vaktsineerimise mahtude kasv läbi mõeldud? "Esialgu on mõeldud korraldada läbi perearstikeskuste ja haiglate," ütleb Kallas ja lisab, et eesliinitöötajatest päästjad ja politseinikud liiguvad ise väga palju ringi. "Niipea, kui jääb mingi vaktsiinidoos üle, siis saab kiirelt ära teha järjekordse eesliinitöötaja," ütleb Kallas, et vaktsineerimiskava peab olema võimalikult dünaamiline.

On ka strateegiline eesliin - näiteks ministrid, riigikogulased, president - ka nemad saavad Kallase hinnangul mõne aja pärast vaktsineeritud, ent eespool on ikka tervishoiutöötajad ning õpetajad.

Palju on meediaski räägitud nn eliitvaktsineeritutest ja sellestki, kuidas tutvuste kaudu võib võimaluse saada. "Vaktsineerimiskava peab olema võimalikult selge. Ka see, et ei taha, et vaktsiinid lähevad raisku, kui kuues doos jääb üle," arutleb Kallas ja lisab, et asendusnimekiri kui selline on vajalik. Ta toob taaskord näiteks politseinikud. Küll rõhutab ta, et peavad olema selged reeglid, kes asendusnimekirjas võiks olla.

Hetkel on vaktsineerimiskava puhul palju teadmastust. "Praegu põhiline probleem on see, et vaktsiine pole kätte saanud. Pole tulnud nii suurtes mahtudes, peame sellega tegelema. Kui vaktsiinid olemas, saame kiiresti edasi minna ja vaktsineerimiskava avalikustada," viitab ta edasistele arengutele ja senise kava täiendusele.