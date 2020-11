VIDEO | Kaja Kallas: Mart Helme ametist lahkumine tuli liiga hilja. Valitsus on endiselt EKRE pantvang

"Mart Helme ametist lahkumine tuli liiga hilja ja sellest on liiga vähe," kirjutab ta Twitteris. "Eesti maine on löögi all seni, kuni EKRE on valitsuses. Martin Helme osales samas raadiosaates ja väitis, et USA valimistel on toimunud võltsimine ja nõustus räägituga."

Pärast pressikonverentsi viitas Kallas, et Martin Helme möönis seal, kuidas Mart Helme läheb ametist ära, kuna opositsioon pidi täna teda umbusaldama ja "seda EKRE neile ei kingi".

"Asi seegi. Aga kuulates seda pressikonverentsi, siis kui keegi arvab, et midagi on tänu Mardi lahkumisele muutunud, siis mõelge uuesti. Valitsus on endiselt EKRE pantvang."

Delfile antud videointervjuus lisas Kallas, et vajalikud hääled umbusaldamiseks olid neil koos. "Nüüd peame arutama järgmist käiku," jättis ta otsad lahtiseks. Ta viitas korduvalt kindlas kõneviisis, et umbusaldamine oleks täna läbi läinud.

Mart Helme teatas pressikonverentsil, et tal on kõrini. "Et mitte seada ohtu meie valitsust ja referendumit, astun tagasi."